В Ростовской области на одну из автотрасс приземлялись два истребителя и бомбардировщик

12:46 | 18.01.2018

В Ростовской области во время выполнения учебных маневров прямо на одну из автотрасс приземлялись два боевых истребителя и бомбардировщик. На дорогу приземлились бомбардировщик Су-34 и истребители Су-30М2. Учения прошли 17 января в Тацинском районе на трассе М-21.



До этого, во время тренировочных полетов, экипажи Су-30 М2 и Су-34 провели воздушный бой с условным противником, выполнив фигуры сложного пилотажа.