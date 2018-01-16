В Актюбинской области Казахстана 52 человека погибли в загоревшемся автобусе

12:23 | 18.01.2018

При возгорании пассажирского автобуса в Актюбинской области Казахстана погибло более 50 человек. Об этом сообщает агентство Tengrinews.



«В Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м км а/д Самара — Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло загорание пассажирского автобуса марки «Икарус». В салоне находилось 55 пассажиров и 2 водителя. Гражданство устанавливается», — сообщил официальный представитель Комитета по ЧС Руслан Иманкулов. По его словам, пятерым пассажирам удалось выбраться.



В автобусе находились граждане Узбекистана, однако их число пока точно не установлено, рассказали «Интерфаксу» в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.