Президент США Дональд Трамп объявил победителей конкурса фейковых новостей

12:11 | 18.01.2018

В Fox News опубликовали полный список победителей премии президента США Дональда Трампа «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года». В число «фейковых» СМИ американский лидер включил газеты The New York Times и Washington Post, телеканалы ABC и CNN, а также журналы Time и Newsweek.



Как сообщает gazeta.ru, первое место в списке занял журналист The New York Times, лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, который заявлял, что фондовые рынки «никогда не оправятся» от прихода Трампа к власти. Кроме того, отмечается, что сюжеты телекомпании CNN заняли 4 места из 11 в списке Трампа.