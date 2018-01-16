Биткоин возобновил рост после падения ниже 10 тысяч долларов

12:06 | 18.01.2018

В четверг криптовалюта биткоин торгуется в плюсе после падения ниже 10 тыс. долларов в среду, следует из данных торгов. По состоянию на 7:50 мск биткоин подорожал на 4,37 %, до 11 тыс. 380 долларов, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные портала CoinMarketCap. Наряду с биткоином к росту перешли и большинство других криптовалют, в том числе Ethereum (эфир), Rippe, Bitcoin Cash и Cardano.



Падение рынка всего криптовалют на 20–30 %, и в частности биткоина, в среду было связано с сообщениями из Китая и Южной Кореи о планах стран усилить контроль над рынком криптовалют, отмечает «Прайм».