Госсекретарь США обвинил РФ в срыве санкционного режима, введенного СБ ООН в отношении КНДР

11:50 | 18.01.2018

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в срыве санкционного режима, введенного СБ ООН в отношении Северной Кореи, сообщает Reuters. «Для нас очевидно, что они выполняют требования не всех санкций, есть также свидетельства, что реализацию некоторых санкций они срывают», — заявил он журналистам.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не только «совсем не помогает» в решении проблем вокруг КНДР, но и «нивелирует» то, что делает Пекин, отмечает НТВ.