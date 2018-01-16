Петр Порошенко заявил о поставках ПРК Javelin для Украины за счет бюджета США

11:45 | 18.01.2018

Петр Порошенко заявил, что Вашингтон поставит Киеву противотанковые ракетные комплексы (ПРК) Javelin за счет бюджета США. «В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки», — сказал Порошенко.



Как напоминает russian.rt.com, в конце декабря 2017 года Вашингтон принял решение предоставить Киеву оборонительное вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.