Корпорация Apple за пять лет инвестирует в экономику США более $350 млрд

11:36 | 18.01.2018

Американская корпорация Apple рассчитывает инвестировать в экономику США в течение пяти лет более $350 млрд. Об этом говорится в релизе компании, опубликованном на ее официальном сайте.



Корпорация заявила о своих планах после принятия в США налоговой реформы. В целях поддержки национальной экономики будет создано более 20 тыс. новых рабочих мест: новых сотрудников наберут во вторую штаб-квартиру компании, также расширят кадры в старом кампусе, передает regnum.ru.



Как передает russian.rt.com, Трамп уже заявил, что рад тому, что компания Apple решила инвестировать в американское производство более $350 млрд. «Я пообещал, что моя политика позволит таким компаниям, как Apple, вернуть огромные суммы денег в Соединённые Штаты. Здорово видеть, как Apple выполняет этот план в результате сокращения налогов. Огромная победа для американских рабочих и США!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.