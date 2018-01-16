В шведском городе Мальмё у полицейского участка прогремел мощный взрыв

11:17 | 18.01.2018

Сильный взрыв близ полицейского участка в микрорайоне Розенгорд в городе Мальмё произошел в среду вечером, пострадавших нет, сообщает полиция. При этом повреждения получили патрульные машины и здание полиции. По имеющейся информации, правоохранительные органы уже задержали двух молодых людей, которых подозревают в причастности к инциденту.



За последний месяц это вторая атака на полицейских в Мальмё. 30 декабря в городе была взорвана полицейская машина. В результате взрыва никто не пострадал, отмечает РБК.