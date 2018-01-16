В Норильске отменили крещенские купания в связи с 50-градусными морозами

11:13 | 18.01.2018

Морозы в 50 градусов ожидаются в заполярном Норильске в ближайшие дни, в связи с этим власти отменили традиционные крещенские купания, сообщили «РИА Новости» в администрации города. Кроме того, местным жителям рекомендуют по возможности не находиться на открытом воздухе.



По данным ГО и ЧС города, в ближайшие дни в Норильске ожидается до 50–52 градусов мороза. В настоящее время в городе температура держится на уровне 40 градусов мороза.