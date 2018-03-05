Рубрика: Экономика
17:58 | 6.03.2018
Владимир Путин посетил «Уралвагонзавод» и Всероссийский форум рабочей молодежи в Нижнем Тагиле
В частности, президенту продемонстрировали вагоны для перевозки зерна, железорудного агломерата и железорудных окатышей, а также вагон-цистерну для перевозки сжиженного природного газа и этилена.
Кроме того, Владимир Путин принял участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи, который направлен на повышение популярности рабочих профессий. На форум приехало более 300 молодых людей, в том числе представителей промышленных, транспортных и аграрных предприятий.
Фото: Известия; kremlin.ru
© «Вечерние Ведомости»
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