Вечерние ведомостиКультура
Новости культуры Театр Литература Кино Афиша Интервью Выставки
Этот раздел проходит стадию разработки.

Выставки


 

15:48 | 24.01.2019

Фото: Евгения Яблонская/Коммерсантъ

Выставка «Свой Восток»: беседа с коллекционером Алексеем Глазыриным состоится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Клуб ценителей восточной культуры «Orientalica» 27 января в 13:00 проведёт встречу с известным коллекционером Алексеем Глазыриным в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.

Выставка «Свой Восток»: беседа с коллекционером Алексеем Глазыриным состоится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Как проявляется интерес к буддийскому искусству, какие трудности возникают в процессе формирования коллекции, какие произведения становятся центральными для коллекционера, а также о специфике китайской школы буддийской скульптуры — всё это можно будет обсудить непосредственно с куратором выставки и коллекционером Алексеем Глазыриным.

Выставка «Свой Восток. Буддийское искусство XIV–XX веков из музейных и частных собраний» объединяет произведения из собрания Государственного Эрмитажа — крупнейшей коллекции буддийского искусства в России — и ряда уральских музеев, среди которых — Свердловский областной краеведческий музей, Челябинский государственный и Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Важное значение в организации выставки «Свой Восток» сыграло участие трех уральских коллекционеров О.П. Малахова (Челябинск), А.В. Глазырина и Р.А. Макаркова (Екатеринбург) предметы из коллекций которых можно увидеть среди экспонатов выставки.

Выставка «Свой Восток»: беседа с коллекционером Алексеем Глазыриным состоится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Экспозиция, представленная на выставке, знакомит жителей и гостей Екатеринбурга с буддийской бронзовой скульптурой, традиционной живописью (тангка) и ритуальными предметами широкого временного диапазона и географии. Здесь представлены искусств из Тибета, Непала, Китая, Монголии, а также отдельные образцы из Бутана, Кореи и Бурятии.

Стоит помнить, что посещение музея платное. Стоимость входного билета в музей 250 руб. – полный, 100 руб. – льготный, студенты вузов – бесплатно.

Задать интересующие вас вопросы или получить справочную информацию можно по тел.: +7 (908) 633-38-26.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Актуально

Сегодня, 14:39
Получателями грантов губернатора Свердловской области в 2019 году станут 18 культурных проектов
Вчера, 14:18
Создатели фильма о Льве Яшине будут оштрафованы за срыв сроков сдачи картины
20-01-2019, 12:53
Составлен рейтинг самых популярных на Западе советских фильмов
18-01-2019, 17:53
Мировая премьера спектакля «Пассажиры» в постановке канадского театра «Семь пальцев» состоялась в Москве
20-12-2018, 19:03
Из парламента в ночлежку
20-12-2018, 18:34
Порок красивой жизни
Новости культуры
НПФ «САФМАР» выплатил пенсии за первое полугодие 2018 года в размере 770 млн рублей
Сегодня, 15:48
Выставка «Свой Восток»: беседа с коллекционером Алексеем Глазыриным состоится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств
Сегодня, 14:39
Получателями грантов губернатора Свердловской области в 2019 году станут 18 культурных проектов
Вчера, 14:18
Создатели фильма о Льве Яшине будут оштрафованы за срыв сроков сдачи картины
20-01-2019, 12:53
Составлен рейтинг самых популярных на Западе советских фильмов
18-01-2019, 20:04
Уральская нойз-роковая группа «Любимые песни Настиного кота», солиста которой отказались поместить в психбольницу, выпустила новый альбом
18-01-2019, 17:53
Мировая премьера спектакля «Пассажиры» в постановке канадского театра «Семь пальцев» состоялась в Москве
11-01-2019, 12:48
Победителей Всероссийского онлайн-голосования «Мой любимый музей» наградили в Москве
27-12-2018, 20:45
«Под куполом неба»
Другие новости культуры >>>




Мы в соцсетях





Архив
«    Январь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 