Выставка «Свой Восток»: беседа с коллекционером Алексеем Глазыриным состоится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств

Клуб ценителей восточной культуры «Orientalica» 27 января в 13:00 проведёт встречу с известным коллекционером Алексеем Глазыриным в Екатеринбургском музее изобразительных искусств.Как проявляется интерес к буддийскому искусству, какие трудности возникают в процессе формирования коллекции, какие произведения становятся центральными для коллекционера, а также о специфике китайской школы буддийской скульптуры — всё это можно будет обсудить непосредственно с куратором выставки и коллекционером Алексеем Глазыриным.Выставка «Свой Восток. Буддийское искусство XIV–XX веков из музейных и частных собраний» объединяет произведения из собрания Государственного Эрмитажа — крупнейшей коллекции буддийского искусства в России — и ряда уральских музеев, среди которых — Свердловский областной краеведческий музей, Челябинский государственный и Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Важное значение в организации выставки «Свой Восток» сыграло участие трех уральских коллекционеров О.П. Малахова (Челябинск), А.В. Глазырина и Р.А. Макаркова (Екатеринбург) предметы из коллекций которых можно увидеть среди экспонатов выставки.Экспозиция, представленная на выставке, знакомит жителей и гостей Екатеринбурга с буддийской бронзовой скульптурой, традиционной живописью (тангка) и ритуальными предметами широкого временного диапазона и географии. Здесь представлены искусств из Тибета, Непала, Китая, Монголии, а также отдельные образцы из Бутана, Кореи и Бурятии.Стоит помнить, что посещение музея платное. Стоимость входного билета в музей 250 руб. – полный, 100 руб. – льготный, студенты вузов – бесплатно.Задать интересующие вас вопросы или получить справочную информацию можно по тел.: +7 (908) 633-38-26.