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Новости культуры


 

18:44 | 14.03.2019

«Жанна на костре» Пермского театра оперы и балета получила премию Casta Diva

Спектакль Пермского театра оперы и балета «Жанна на костре» стал лауреатом российской оперной премии CASTA DIVA за 2018 год в номинации «Событие года».

«Выбор События года был единодушен: спектакль «Жанна на костре» Пермского театра привлек особым, пронзительным взглядом, новой оптикой деяний человека», — говорится в сообщении премии.

Церемония награждения и концерт победителей должен пройти 24 сентября на сцене московского театра Новая Опера имени Е.В. Колобова.

Напомним, премьера «Жанны на костре» Артюра Онеггера прошла в рамках Дягилевского фестиваля в 2018 году в Перми. Музыкальным руководителем и дирижером спектакля является Теодор Курентзис, режиссером, сценографом, художником по свету и по костюмам — итальянец Ромео Кастеллучи. Спектакль является копродукцией Пермского театра оперы и балета, Лионской национальной оперы (Франция), театра Ла Монне/Де Мюнт (Бельгия) и Театра Базеля (Швейцария).

© «Вечерние Ведомости»

 


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