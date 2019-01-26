«Жанна на костре» Пермского театра оперы и балета получила премию Casta Diva

18:44 | 14.03.2019

Спектакль Пермского театра оперы и балета «Жанна на костре» стал лауреатом российской оперной премии CASTA DIVA за 2018 год в номинации «Событие года».



«Выбор События года был единодушен: спектакль «Жанна на костре» Пермского театра привлек особым, пронзительным взглядом, новой оптикой деяний человека», — говорится в сообщении премии.



Церемония награждения и концерт победителей должен пройти 24 сентября на сцене московского театра Новая Опера имени Е.В. Колобова.



Напомним, премьера «Жанны на костре» Артюра Онеггера прошла в рамках Дягилевского фестиваля в 2018 году в Перми. Музыкальным руководителем и дирижером спектакля является Теодор Курентзис, режиссером, сценографом, художником по свету и по костюмам — итальянец Ромео Кастеллучи. Спектакль является копродукцией Пермского театра оперы и балета, Лионской национальной оперы (Франция), театра Ла Монне/Де Мюнт (Бельгия) и Театра Базеля (Швейцария).