Победителей Всероссийского онлайн-голосования «Мой любимый музей» наградили в Москве

12:48 | 11.01.2019

Церемония награждения победителей Всероссийского онлайн-голосования «Мой любимый музей»

25 декабря министр культуры Владимир Мединский вручил дипломы и памятные награды лидерам первого Всероссийского народного онлайн-голосования «Мой любимый музей», которое прошло на портале «Культура.РФ» в ноябре.



Больше всех голосов набрал музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим, который и стал победителем. Дипломы и памятные хрустальные стелы также получили музеи, вошедшие в десятку лидеров.