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Новости культуры


 

12:48 | 11.01.2019

Церемония награждения победителей Всероссийского онлайн-голосования «Мой любимый музей»

Победителей Всероссийского онлайн-голосования «Мой любимый музей» наградили в Москве

25 декабря министр культуры Владимир Мединский вручил дипломы и памятные награды лидерам первого Всероссийского народного онлайн-голосования «Мой любимый музей», которое прошло на портале «Культура.РФ» в ноябре.

Больше всех голосов набрал музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим, который и стал победителем. Дипломы и памятные хрустальные стелы также получили музеи, вошедшие в десятку лидеров.

© «Вечерние Ведомости»

 


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