Новости культуры
12:48 | 11.01.2019
Церемония награждения победителей Всероссийского онлайн-голосования «Мой любимый музей»
Победителей Всероссийского онлайн-голосования «Мой любимый музей» наградили в Москве
25 декабря министр культуры Владимир Мединский вручил дипломы и памятные награды лидерам первого Всероссийского народного онлайн-голосования «Мой любимый музей», которое прошло на портале «Культура.РФ» в ноябре.
Больше всех голосов набрал музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим, который и стал победителем. Дипломы и памятные хрустальные стелы также получили музеи, вошедшие в десятку лидеров.
Больше всех голосов набрал музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим, который и стал победителем. Дипломы и памятные хрустальные стелы также получили музеи, вошедшие в десятку лидеров.
© «Вечерние Ведомости»
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