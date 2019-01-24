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Культура: актуально


 

18:54 | 26.01.2019

Фото: страница Алексея Федорченко в Facebook

Вручены премии «Золотой Орел» за 2018 год: фильм года – «Война Анны»

На прошедшей в Москве церемонии национальной кинематографической премии «Золотой Орел» за 2018 год российские киноакадемики назвали лучшим фильмом «Войну Анны». Снявший картину уральский режиссёр Алексей Федорченко получил премию за лучшую режиссерскую работу.

Вручены премии «Золотой Орел» за 2018 год: фильм года – «Война Анны»

Драма о Холокосте, показанная глазами маленькой девочки, выжившей в при расстреле и отчаянно борющейся за жизнь, прячась в камине немецкой комендатуры, обошла главных фаворитов премии— фильмы о спорте «Лед» и «Движение вверх». Стоит отметить, что «Лед» выдвигался в десяти номинациях, а «Движение вверх» в девяти.

Фильм Федорченко «Война Анны» номинировался в четырех категориях, кроме режиссера и продюсеров, которым вручается награда за лучший фильм, на получение «Золотого Орла» претендовали оператор фильма Алишер Хамидходжаев и исполнительница главной роли девятилетняя Марта Козлова, но увы, эти премии достались другим.

Победа фильма в главной номинации стала сюрпризом церемонии. Алексей Федорченко, во время получения награды, признался, что совсем не ожидал её получить, и поздравил всю команду картины.

Вполне предсказуемо распределились премии в остальных номинациях. Так, чемпион отечественного кинопроката в 2018 году, фильм «Движение вверх» остался лидером и на церемонии, во всяком случае, по количеству полученных статуэток – он забрал шесть «Орлов». Владимир Машков обошел в номинации «лучшая мужская роль в кино» Александра Петрова. Кирилл Зайцев получил награду за лучшую мужскую роль второго плана, Игорь Гринякин стал лучшим оператором. Кроме того, фильм победил в категориях «лучший монтаж», «лучшая работа звукорежиссера» и «лучшие визуальные эффекты».

Главный конкурент «Движения вверх», спортивный мюзикл «Лед» рассказывающий о фигурном катании, получил две награды: Аглая Тарасова получила статуэтку за лучшую женскую роль, второй «Орёл» достался фильму за лучшую музыку. За лучшую женскую роль второго плана «Золотой Орел» достался Светлане Ходченковой, сыгравшей в фильме Алексея Германа-младшего «Довлатов».

Картина Авдотьи Смирновой «История одного назначения» победила в номинации «Лучший сценарий». Фильм о Льве Толстом претендовал и на награды за визуальное решение, но тут его обошла картина про другого великого русского писателя, «Гоголь. Страшная месть», который забрал статуэтки за «лучшую работу художника-постановщика» и «лучшую работу художника по костюмам» . В номинации «лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам» лидером стала картина «Спитак» о землетрясении в Армении в 1988 году.

Лучшим телесериалом признана экранизация романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». Лучшим мини-сериалом – проект Первого канала «Sпарта». Награда за лучшую мужскую роль на телевидении досталась сыгравшему в «Sпарте» Александру Петрову. Лучшей сериальной актрисой была названа Анна Михалкова, исполнившая главную роль в «Обычной женщине».

Специальным призом «За вклад в киноискусство» был отмечен Народный артист СССР Василий Лановой, которого зал приветствовал стоя. Легендарный актер, работающий в кино уже 65 лет, признался, что он счастливый человек.

© «Вечерние Ведомости»

 


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