Вручены премии «Золотой Орел» за 2018 год: фильм года – «Война Анны»

На прошедшей в Москве церемонии национальной кинематографической премии «Золотой Орел» за 2018 год российские киноакадемики назвали лучшим фильмом «Войну Анны». Снявший картину уральский режиссёр Алексей Федорченко получил премию за лучшую режиссерскую работу.Драма о Холокосте, показанная глазами маленькой девочки, выжившей в при расстреле и отчаянно борющейся за жизнь, прячась в камине немецкой комендатуры, обошла главных фаворитов премии— фильмы о спорте «Лед» и «Движение вверх». Стоит отметить, что «Лед» выдвигался в десяти номинациях, а «Движение вверх» в девяти.Фильм Федорченко «Война Анны» номинировался в четырех категориях, кроме режиссера и продюсеров, которым вручается награда за лучший фильм, на получение «Золотого Орла» претендовали оператор фильма Алишер Хамидходжаев и исполнительница главной роли девятилетняя Марта Козлова, но увы, эти премии достались другим.Победа фильма в главной номинации стала сюрпризом церемонии. Алексей Федорченко, во время получения награды, признался, что совсем не ожидал её получить, и поздравил всю команду картины.Вполне предсказуемо распределились премии в остальных номинациях. Так, чемпион отечественного кинопроката в 2018 году, фильм «Движение вверх» остался лидером и на церемонии, во всяком случае, по количеству полученных статуэток – он забрал шесть «Орлов». Владимир Машков обошел в номинации «лучшая мужская роль в кино» Александра Петрова. Кирилл Зайцев получил награду за лучшую мужскую роль второго плана, Игорь Гринякин стал лучшим оператором. Кроме того, фильм победил в категориях «лучший монтаж», «лучшая работа звукорежиссера» и «лучшие визуальные эффекты».Главный конкурент «Движения вверх», спортивный мюзикл «Лед» рассказывающий о фигурном катании, получил две награды: Аглая Тарасова получила статуэтку за лучшую женскую роль, второй «Орёл» достался фильму за лучшую музыку. За лучшую женскую роль второго плана «Золотой Орел» достался Светлане Ходченковой, сыгравшей в фильме Алексея Германа-младшего «Довлатов».Картина Авдотьи Смирновой «История одного назначения» победила в номинации «Лучший сценарий». Фильм о Льве Толстом претендовал и на награды за визуальное решение, но тут его обошла картина про другого великого русского писателя, «Гоголь. Страшная месть», который забрал статуэтки за «лучшую работу художника-постановщика» и «лучшую работу художника по костюмам» . В номинации «лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам» лидером стала картина «Спитак» о землетрясении в Армении в 1988 году.Лучшим телесериалом признана экранизация романа Алексея Толстого «Хождение по мукам». Лучшим мини-сериалом – проект Первого канала «Sпарта». Награда за лучшую мужскую роль на телевидении досталась сыгравшему в «Sпарте» Александру Петрову. Лучшей сериальной актрисой была названа Анна Михалкова, исполнившая главную роль в «Обычной женщине».Специальным призом «За вклад в киноискусство» был отмечен Народный артист СССР Василий Лановой, которого зал приветствовал стоя. Легендарный актер, работающий в кино уже 65 лет, признался, что он счастливый человек.