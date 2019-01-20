Получателями грантов губернатора Свердловской области в 2019 году станут 18 культурных проектов

14:39 | 24.01.2019

Фото: muzkom.net

В рамках реализации государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 года» 18 культурных проектов станут получателями грантов губернатора Свердловской области в 2019 году. В общей сложности на такую поддержку будет направлено 50 миллионов рублей. Объем финансирования каждого проекта составляет от 500 тысяч до семи миллионов рублей.



Так, грант в размере семь миллионов рублей получает Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии. Средства пойдут на постановку оперетты Имре Кальмана «Сильва». Аналогичная сумма будет выделена Уральскому центру народного искусства. За счет грантовых средств будут профинансированы гастроли Уральского государственного академического русского народного хора в Республике Крым, в ходе которых творческий коллектив представит концертную программу «Легенда Урала».



В числе проектов, получивших грант губернатора, также Свердловский областной конкурс театральных работ и фестиваль «Браво!», XIII международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» и фестиваль Ural Music Night — на проведение этих мероприятий будет направлено по три миллиона рублей. Традиционно в числе получателей грантов главы региона — проекты, реализуемые учреждениями культуры в муниципалитетах. Так, в 2019 году по 500 тысяч рублей будет выделено на создание спектаклей «Огневушка» в Краснотурьинском театре кукол и «Голубая жизнь» в «Драме Номер Три» Каменска-Уральского.



Кроме того, губернатором Евгением Куйвашевым дано поручение в 2019 году, объявленном согласно Указу президента РФ Владимира Путина Годом театра, поддержать инициативы, высказанные представителями театральной сферы. Речь идет в том числе об увеличении финансирования сферы культуры, выделении средств на организацию театральных фестивалей и гастролей, обеспечении работников театральной сферы жильем, ремонте зданий, в которых размещаются театры, и повышении их материально-технического обеспечения, поддержке проката дипломных спектаклей выпускников Екатеринбургского государственного театрального института.



