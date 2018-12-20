Мировая премьера спектакля «Пассажиры» в постановке канадского театра «Семь пальцев» состоялась в Москве

17:53 | 18.01.2019

Фото: Вести. Культура

Канадский театр «Семь пальцев» для своих премьер обычно предпочитает Париж, но для премьеры спектакля «Пассажиры» выбрал Москву.



В основе постановки - истории людей, которые волей случая оказаоись в одном вагоне поезда.



«Цирк, в котором действует лирической герой. Особый сорт безумия», – именно так отзывается о коллективе европейская пресса.



В России, появилась особенная метафора, любители театра, обсуждая в соцсетях то, что делает коллектив «Семи пальцев» пишут: «Представьте, что вы слушаете оперного певца, но не в Большом театре, а за дружеским столом».



Труппа сложилась в 2002 году, вначале было семеро энтузиастов, идеей которых было создание маленького и мобильного коллектива. В труппе есть артисты, как с цирковым, так и театральным прошлым. У многих за плечами работы в Цирке Дю Солей. Но всем им захотелось делать что-то новое, особенное.



«В наших представлениях есть камерность. Мы рассказываем человеческие истории. И мы говорим не только цирковым языком. У нас есть театр, хореография. Некоторые из нас даже поют и исполняют музыку», - рассказывает артистка цирка «Семь пальцев» Мод Парен.



Цирк, растворенный в драматургии. Жонглирование, как привычными объектами, так и ассоциациями. Арену «Семь пальцев» сменили на сцену, сделав постановки сюжетными, образными.



Художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, говоря работе о коллектива, отметил, что в постановках рассказывается, прежде всего, о жизни, а то каким языком ты это передаёшь зрителю, значения не имеет.



«О человеческой жизни, об одиночестве. Чем должен заниматься настоящий цирк? О том, как людям хочется любви, о том, как людях хочется понимания. Они рассказывают о самих себе немножко. Какая разница, ты рассказываешь языком или ты вертишь хулахуп в это время? Каждый - что имеет, тем и крутит", - отмечает Швыдкой.



Спектакль называется «Пассажиры» не спроста. Поезд - метафора жизненного пути. И в этом путешествии у всех нас есть попутчики, которых для нас выбрала судьба. Есть остановки, предусмотренные строгим расписанием. Есть расставания и встречи. В работе над этим шоу артисты применяли методы документального театра.



«Мы начали с того, что рассказывали друг другу о собственных поездках в поезде, о приключениях, которые происходили. Мы искали истории, в которых есть сюжет, характеры, мотивы. Искали способ как это можно рассказать в цирке. И как в сюжете про поезд, рассказать о самой жизни. И чтобы все это поехало», - рассказывает ещё один артист цирка «Семь пальцев» Конор Уайльд.



Кстати, «Семь пальцев» принимали участие в спектакле театра мюзикла «Принцесса цирка», а уже в феврале два коллектива начнут работу над новым совместным проектом.