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Афиша: театр


 

14:07 | 14.03.2019

Фото: Шоу под дождем "Между мной и тобой"

В Екатеринбурге пройдет уникальное театрализованное шоу под дождем

20 марта во Дворце молодежи выступит театр танца «Искушение». Шоу под дождем «Между мной и тобой» будет представлен коллективом из Санкт-Петербурга под руководством Рустама Надыршина.

Танцоры расскажут со сцены историю о любви, чувствах и отношениях, которая уже покорила сердца миллионов зрителей. Главный герой – мужчина, который переживает тяжелое расставание с возлюбленной из-за непонимания ее «женской логики», рассказывает о своих чувствах к ней, о взаимоотношениях между ними и его бесконечной любви. На сцене зритель сможет увидеть переосмысление расставания молодой пары, понимание и принятие своих ошибок повествователем, нежелание мириться с обстоятельствами. Каждая фраза, произнесенная со сцены, обыгрывается танцорами театра. Каждый участник шоу с легкостью раскрывает характер и чувства своего персонажа. Каждая музыкальная композиция точно подобрана так, чтобы зритель не только смог увидеть переживания героя, но и стать соучастником происходящего на сцене внутреннего конфликта. Интерактивное общение с залом дополняет представление и захватывает зрителя как поток воды, который обрушится на сцену в финале представления. Под дождем сольются романтика, любовь, веселье и переживания. Никто не сможет устоять перед этим ураганом эмоций и страстей!

Театр танца «Искушение» уже покорили 300 городов России, Беларуси, Германии, Израиля, Финляндии, Кипра, Алжира, Эстонии, Латвии, Литвы, Казахстана, Киргизии. Театр признавался «Лучшим проектом России» три года подряд. Уникальные постановки посмотрели свыше миллиона человек! Это танцевальный проект, аналогов которому нет ни в одной стране мира. Исключительно мужская команда со сцены рассказывает о любви к женской половине с помощью слова и танца. Здесь нет места пошлости, только юмор и самоирония, сумасшедший микс самых различных жанров танца – от классики до брейк-данса – простая, но такая важная тема любви…

Театра танца «Искушение» не пытается поднять глубокие философские вопросы или глобальные жизненные проблемы, но он показывает, насколько хрупки человеческие отношения и что надо беречь тех, кого мы любим.

Никто не сможет устоять перед «Искушением»!

Режиссер-постановщик, хореограф и руководитель театра – Рустам Надыршин.
Сорежиссер – Денис Хуснияров.
При участии Александра Миловидова.

Купить билет

Наталья Фёдорова © «Вечерние Ведомости»

 


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