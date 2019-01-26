В конце марта жители Екатеринбурга смогут увидеть премьеру спектакля «Приключения Фандорина»

16:43 | 11.03.2019

Фото: спектакль «Приключение Фандорина»

22 марта на сцене Дворца молодежи зрителям будет представлен спектакль по третьему роману Бориса Акунина «Приключения Фандорина» – «Левиафан». Это совместный проект Фонда Сергея Безрукова и Московского Губернского театра. Художественный руководитель постановки – Сергей Безруков, режиссер – Татьяна Вдовиченко.



В основе сюжета – Эраст Фандорин – благородный, честный и образованный юноша, который направлен в Японию в качестве секретаря посольства Российской империи. На этот раз Эраст Петрович становится невольным участником событий, связанных с убийством лорда Литтлби и его семьи. Чтобы доказать свою невиновность и найти истинного убийцу, Фандорину придется принять участие в расследовании убийства и не потеряться в водовороте событий.



«Мы взяли за основу роман «Левиафан», но для нас было важно связать его с историей, описанной в романе «Азазель». Потому что трагедия, которая произошла с героем в конце той истории, гибель его невесты, – это тот самый отпечаток, с которым он живет потом долгие годы. Он не может забыть Лизу. Поэтому образ девушки, погибшей невесты, присутствует в нашем спектакле. И борьба со злом, начавшаяся в «Азазель», для Фандорина продолжается», - говорит Сергей Безруков, художественный руководитель постановки.



В ролях: Александр Соколовский, Леонид Громов, Борис Хвощнянский, Анна Снаткина, Екатерина Мельник и другие.

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