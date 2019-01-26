12:10 | 20.02.2019

Фото: Яндекс. Афиша

Лия Ахеджакова в драме по пьесе Людмилы Улицкой

Смешная и немного грустная, порой мелодраматическая история, написанная Людмилой Улицкой в конце 80-х, она и сегодня не теряет своей актуальности. Темы взаимоотношений поколений, расовых вопросов и широты человеческой души будут всегда интересны и востребованы зрителем.



«Мой внук Вениамин» – пронзительная история семейных отношений. Эсфирь – главная героиня спектакля, живёт воспоминаниями о прошлом, её память «вытаскивает» традиции и порядки из детства. Властная, привыкшая всё решать за других, она безуспешно подыскивает своему сыну правильную невесту. Однажды она решается на важный, как ей кажется шаг – отправляется в родной для неё Бобруйск, и привозит оттуда юную красавицу, наследницу «проверенной» семьи. Казалось бы, всё складывается удачно, но что-то пошло не так, и чёткий план обустройства нового мира по старым порядкам вдруг рушится. Сын Эсфири не соглашается с матерью и противится навязанному ему браку, но и это не всё, привезённая из Бобруйска невеста оказывается не совсем той, кем казалась…



Классическая проблема «отцов и детей», взаимонепонимание между поколениями, нанизано на смешную и одновременно трогательную историю о материнской любви, способной как созидать что-то прекрасное, так и разрушать весь мир вокруг себя. Похоже, что главной героине придётся смириться с тем, что новый мир не хочет, да уже и не будет никогда жить по законам старого…



Режиссёр постановщик: Марфа Горвиц



В ролях: Лия Ахеджакова, Александра Ислентьева, Надежда Лумпова, Ольга Грудяева, Глеб Пускепалис, Павел Шевандо, Арсений Робак



Спектакль можно увидеть на сцене екатеринбургского Дворца молодёжи 9 марта в 19:00. Возраст: 16 +