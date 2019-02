«Poets of the Fall» в Teleclub

14:55 | 21.02.2019

27-го февраля Teleclub принимает «Poets of the Fall» — «Поэтов осени» или, в зависимости от трактовки, «Поэтов падения».

Финская группа, была представлена широкой аудитории в 2003 году, когда сценарист компании Remedy попросил музыкантов написать песню для игры Max Payne 2. Появившаяся на свет «Late Goodbye», разошлась почти в двух миллионах копий проданной «стрелялки». В июне 2004-го, в магазинах Финляндии появляется одноименный сингл, в который, помимо оригинальной, входят так же инструментальная и акустическая версии, а также новая песня «Everything Fades», доказывающая что «Поэты» живы, и в группу-однодневку превращаться не собираются.



Скопившегося за прошедший год материала уже хватало не на один полноценный альбом. В октябре 2004-го у «Poets of the Fall» начинается серия аншлаговых выступлений по клубам и концертным площадкам Финляндии, а уже в январе cледующего, 2005-го, выходит долгожданный студийный дебютник «Signs of Life» с двенадцатью тщательно отобранными песнями. Альбом, в первую же неделю, попадает в финский ТОР-40, а в марте занимает и первую позицию, обойдя таких монстров как «Apocalyptica» и «Nightwish».



На сегодняшний день в активе команды 6 студийных альбомов, из которых первые два – платиновые, остальные — золотые. Мало того, клип на песню «Сarnival of Rust» был признан «Лучшим клипом Финляндии всех времен».



На сцене, перед слушателями появляются абсолютно разноплановые музыканты, не желающие загонять себя в какие-то рамки. Когда критики говорят им: «Да вы не подходите ни под один жанр», лидер группы Марко Сааресто отвечает: «Мы пишем музыку интуйтивно и играем то, что нам нравится сейчас». И в этой фразе — ключ к пониманию «Поэтов», от которых вы вправе ждать чего угодно, только не скуки. Ей на концерте «Poets of the fal» — места нет!





Купить билет