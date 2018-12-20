BLUE MAN GROUP в Екатеринбурге

12:06 | 27.12.2018

Blue Man Group – живи всеми красками!

Три лысых блюмена с непосредственной наивностью исследуют то, что мы привыкли считать нормой, подшучивая над нашими общими комплексами, и напоминают нам о том, что между людьми куда больше общего, нежели различий. Блюменов поддерживает рок-группа, поэтому единение неизменно завершается радостной кульминацией – незабываемым, счастливым танцем.



Шоу Blue Man Group чествует человеческие отношения и связь между людьми. Их выступления виртуозно интегрируют искусство, музыку, юмор и современные технологии. Эта смесь взывает к внутреннему ребенку каждого из нас и помогает взглянуть на мир под новым углом.



Шоу Blue Man Group постоянно обновляется, его дополняют свежие истории, новая музыка и специально созданные инструменты. Их концерты – незабываемое переживание детского восторга, уже захватившее в плен более 35 млн человек в 20 странах мира..