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12:06 | 27.12.2018

BLUE MAN GROUP в Екатеринбурге

Blue Man Group – живи всеми красками!

Три лысых блюмена с непосредственной наивностью исследуют то, что мы привыкли считать нормой, подшучивая над нашими общими комплексами, и напоминают нам о том, что между людьми куда больше общего, нежели различий. Блюменов поддерживает рок-группа, поэтому единение неизменно завершается радостной кульминацией – незабываемым, счастливым танцем.

Шоу Blue Man Group чествует человеческие отношения и связь между людьми. Их выступления виртуозно интегрируют искусство, музыку, юмор и современные технологии. Эта смесь взывает к внутреннему ребенку каждого из нас и помогает взглянуть на мир под новым углом.

Шоу Blue Man Group постоянно обновляется, его дополняют свежие истории, новая музыка и специально созданные инструменты. Их концерты – незабываемое переживание детского восторга, уже захватившее в плен более 35 млн человек в 20 странах мира..

Купить билет можно здесь.

© «Вечерние Ведомости»

 


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