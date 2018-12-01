Из парламента в ночлежку

Буфет

Сушка

Саунд-кафе

Ночлежка

Рок-фестиваль

На берегах Невы

Тюрьма за стихи

Дмитрий Бобылев,

фото автора

В 2012 году я выступал со стихами в Совете Федерации – там было награждение по итогам литературного конкурса. В парламенте отличный буфет с невысокими ценами и очень вкусными пирожками. Из буфета вышли два чиновника и остановились у лифта. Один сказал другому:– Очень я устал, отобедав, дождусь лифта, не пойду на второй этаж пешком.– Поддерживаю, и я устал, – согласился второй, и коллеги уделили изрядно времени ожиданию.Акцию «Сушка» в Нижнем Тагиле ежегодно проводила арт-группа «Лаборатория событий». Подобно тому, как фотографы прошлого просушивали свои творения, развешивая их на верёвках, современные фотохудожники в разных городах России представляют публике развешанными на верёвках плоды своего труда.Когда я участвовал в такой «выставке», верёвки были растянуты на лужайке в парке имени Бондина. Любой желающий мог снять понравившееся фото и унести его с собой, взамен повесив другое, что, впрочем, не обязательно. Экспозиция таким образом постепенно менялась в течение дня, многие авторы принесли фотографий с запасом – судя по остаткам скотча, это были работы с прежних выставок «Лаборатории».Летом питерская поэтическая тусовка облюбовала новую локацию – саунд-кафе «LADЫ». Официантки вместе с меню подавали беспроводные наушники. Публика в светящихся голубым наушниках напоминала инопланетян. На сцене поэты читали в микрофон, без наушников звука не было слышно.Выступавшие читали тихо, как разговаривали, потому, что тоже были в наушниках. Словом, эта технология спасала тех, кто не умеет декламировать. Звук в наушниках создавал впечатление, что слушаешь запись – а выступая, я обнаружил, что себя в них почти не слышу.Через полчаса светящиеся аксессуары стали так сдавливать наши головы, что не было мочи слушать дальше. А поскольку без наушников ничего было не разобрать, мы с моей спутницей вынуждены были покинуть модное место.Лариса Мирошникова не только была поэтессой, но и сама устраивала поэтические мероприятия. Например, в модном клубе «Грибоедов» на вечере стихов о городах было придумано, чтобы каждый следующий чтец называл город на букву, которой оканчивался город, названный предыдущим выступавшим. Читать стихи в ночлежке – тоже её идея. К тому же она единственная из пришедших догадалась принести огромный пакет с одеждой для бездомных.Вахтёр послал одного из ночлежников позвать остальных, и мы ждали их с полчаса, но никто не выходил послушать стихи. Положение спасли люди с бачками – они привезли обед, и «постояльцы» поспешили в столовую, которая была одновременно и актовым залом. Тут мы их и подкараулили. Бродяги не только с удовольствием слушали поэтов, но один даже встал и сам наизусть прочитал два псалма Давида. Он читал бы и дольше, но остановили его коллеги, мол, «тут у нас не церковь».Поскольку администрация почти сразу куда-то исчезла, после чтений Лариса повесила пакет с одеждой на ручку первой попавшейся двери в коридоре – и мы поскорей ушли.В октябре мы выступали со стихами на рок-фестивале. Во дворце спорта «Юбилейный» состоялся ежегодный рок-фестиваль «Мир без наркотиков», на котором, помимо музыкантов (Lumen, «Разные люди» и других) выступили девять поэтов. Несмотря на неподготовленность публики, стихи воспринимались адекватно: когда читались жизнеутверждающие или под музыку – народ прибывал, а когда пессимистичные – разбредался. В фойе разместилась выставка «Я просто рисую рок!» – передвижная живописная выставка портретов рок-музыкантов.Между выступлениями демонстрировались портреты кумиров, погибших от зависимости. Бывший наркоман вышел на сцену с гитарой и исполнил песню о своей жизни. Фанаты растянули полотнище метров пяти со знаком «пацифик», жгли много файеров, после чего в зале появились пожарные в полной амуниции и потушили из брандсбойта догоравшие в бочке остатки. Под фанерными листами, на которых все веселились, был залит каток.И вовсе не так безграмотно писал Николай Гумилёв, как о том вспоминает Одоевцева в своих мемуарах «На берегах Невы». Так, кое-где запятые пропущены. Концы строк клонятся книзу. Я листал его рукописи в Российской национальной библиотеке. Расстрелянный поэт был героем – участником заговора, но фанаты так его любили, что добились реабилитации, тем самым снизив пафос героического конца.Поэт Ашраф Файяд сочинял стихи с атеистическим уклоном, и за это был приговорен к смертной казни. Дело в том, что он жил в Саудовской Аравии. Мировое сообщество осудило жестокий приговор, не остались в стороне и питерские поэты. В книжном магазине «Порядок слов» состоялся вечер, на котором читались стихи Файяда в свежих переводах (старых никогда не было). Читались и авторские стихи, один автор даже принес хитроумные дощечки, на которых он выводит свои стихотворения в определенном порядке.Присутствовало человек пятнадцать, и до сих пор я думал, что все закончилось тем, что арабы всё-таки отрубили голову своему поэту. Но нет! Голоса с набережной Фонтанки влились в мощный хор под эгидой Совета по правам человека ООН, и поэт «отделался» восемью годами тюрьмы и восемьюстами ударами плетью. Так порой бряцанье дощечек со стихами спасает жизнь человеку на другом краю земли.