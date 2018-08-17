Челябинск: газетный номер
14:52 | 22.08.2018
Как купить квартиру, если недостаточно денег
Как купить новую квартиру, когда не хватает средств
Если не хватает денег, чтобы оплатить желаемые квадратные метры, внеся всю сумму сразу, то можно сделать это постепенно, например, оформить ипотечный кредит. Сегодня есть возможность получить отсрочку платежа от банка на очень выгодных условиях. Если говорить конкретно о банках-партнерах, с которыми мы сотрудничаем, то есть много вариантов, среди которых: процентная ставка от 8,7% на весь срок выплаты, а сам период может достигать 30 лет.
В случае, когда для семьи переплата стоимости по комиссии может выглядеть критично, руководство нашей компании включило в систему расчета программу беспроцентной рассрочки, условия которой беспрецедентны:
* купить квартиру в новостройке без комиссии и платы за пользование банковским продуктом;
* весь пакет документов – это паспорт гражданина РФ для вступления в жилищно-накопительный кооператив, который дает право на получение рассрочки сроком до 10 лет;
* стать членом ЖНК может каждый совершеннолетний житель, достигший 16 лет.
Льготный период по возмещению стоимости жилья, 10 лет, действует до 1 сентября этого года. Поэтому всем, желающим воспользоваться этим предложением для покупки квартиры в ЖК «Венский лес», стоит поспешить.
Кого заинтересовали данные предложения покупки нового жилья, может оставить заявку нашим экспертам на сайте компании “Унистрой”. Вам обязательно перезвонят, чтобы помочь с выбором квартиры, банка для оформления ипотеки, предоставить полную информацию по выбранной программе оплаты и прочие подробности.
Кстати, заключив с нами договор долевого строительства до конца лета, каждый клиент получает право участвовать в розыгрыше квартиры в ЖК «Весна», который состоится 8 сентября. О возможных изменениях в правилах будет дополнительно сообщено в соцсетях и на официальном сайте компании. Следите за новостями.
Квартиры от застройщика «Унистрой» http://venales.ru
На правах рекламы.
* Застройщик: ООО Специализированный застройщик «УНИСТРОЙРЕГИОН». Проектные декларации размещены на официальном сайте http://unistroyregion.ru. Копии проектных деклараций можно получить в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Чернышевского, 104.
© «Вечерние Ведомости»
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