Депутат Госдумы Анатолий Литовченко с супругой отдали подписи в поддержку самовыдвижения Путина

13:37 | 15.01.2018

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко со своей супругой в одном из торговых центров Москвы подошли к стойке поддержки кандидата в президенты Владимира Путина и отдали свои голоса в его поддержку. Чета Литовченко отметила, что никакой агитации не проводилось.



Напомним, что подписи начали собирать по всей России еще 5 января. Каждый кандидат в президенты в качестве самовыдвиженца для регистрации должен представить не меньше трехсот тысяч подписей, однако, по сообщению пресс-службы штаба кандидата, к 15 января за Путина собрано уже более полумиллиона голосов. При этом подписные пункты по стране закрываться не будут, чтобы каждый желающий смог выразить свою поддержку кандидату.



Анатолий Литовченко отметил в соцсети, что подписался за кандидата как обычный человек, а не парламентарий.



— Путин — тот человек, кому доверяет абсолютное большинство граждан нашей страны, — отметил Анатолий Литовченко. — Он — бесспорный лидер и является человеком дела, человеком слова. Именно такой президент нужен России.



Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.