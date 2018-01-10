Владимир Кудряшов рассказал, как умные приборы учета позволяют сэкономить на коммуналке

18:15 | 11.01.2018

Благодаря современным технологиям учета коммунальных ресурсов уже сегодня можно сэкономить на отоплении до 40 процентов стоимости. Очередь — за водой и электричеством. Гендиректор управляющей компании «Ремжилзаказчик» Владимир Кудряшов рассказал в своем интервью на сайте «ЧелябинскСегодня», как это работает.



Владимир Кудряшов уточнил, что в прошлом году с 1 января вступил в силу Федеральный закон № 176. После этого у ресурсников, обслуживающих и контролирующих организаций возникло множество спорных моментов — каждый трактовал тонкости закона по-разному. В течение года удалось найти взаимопонимание в данном вопросе, и работа продолжилась в конструктивном русле.



За минувший год УК «Ремжилзаказчик» сделала текущий ремонт 600 жилых домов, а также продолжила работу по установке энергосберегающего оборудования. Большую работу специалисты организации провели в сфере установки специальных, «умных» общедомовых приборов учета тепла, которые умеют снимать показания на расстоянии.



— В данный момент мы подключили к таким приборам учета тепла 300 домов, и теперь мы в режиме реального времени можем следить за их показаниями, — рассказал Владимир Кудряшов. — Программа отображает расход и температуру теплоносителя, и специалисты могут в режиме реального времени определять, есть ли на сетях утечки теплоносителя, и, если есть, оперативно направлять аварийные бригады для устранения аварий.



Сфера отопления выбрана не случайно — в перечне платежа за коммунальные ресурсы она занимает наибольшую часть. И такие счетчики уже привели к экономии платы до 40 процентов. Подробнее о том, как это работает, читайте на сайте «ЧелябинскСегодня» — https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/vladimir-kudryashov-ne-nado-byt-izhdiventsem-nado-byt-sobstvennikom-176360.