В Копейске из мусора делают топливо RDF

17:16 | 11.01.2018

На мусорном полигоне возле поселка Старокамышинск, который расположен вблизи Челябинска и Копейска, начали перерабатывать мусор в полезное вторичное топливо RDF.



На сегодняшний день производится около 24 тонн топлива ежедневно, и эти показатели возможно увеличить в восемь раз. Председатель совета директоров АО «Втор-Ком» Рафаил Рузбин подробно рассказал, как безопасно и выгодно использовать отходы на пользу жителей региона.



Линия по переработке отходов в топливо была запущена в 2017 году. Сейчас она производит 1 тонну топлива RDF в час, которое с удовольствием потребляет расположенный неподалеку Коркинский цементный завод. Шутка ли — это выгоднее газа в два раза. Тем более что после переработки остается в два раза меньше отходов для захоронения.



О том, как удалось запустить раздельный сбор отходов в Копейске и в какой контейнер складывать отходы для переработки, как следят за безопасностью привозимого мусора и почему на полигоне идеальная экология, читайте в материале «Копейского рабочего» — https://kr-gazeta.ru/obshchestvo/40567.html.