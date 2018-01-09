РМК поздравила с Рождеством детей из Центра помощи Карабаша

16:15 | 10.01.2018

В минувший понедельник, 8 января, Благотворительный фонд РМК устроил для более чем 20 воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, большой рождественский утренник с конкурсами и подарками.



Для ребят выступили гимнасты, акробаты, творческие коллективы, а также Дед Мороз и Снегурочка. Отметим, что этой традиции уже более десяти лет: ребята отправляют письма Деду Морозу и получают подарки, о которых они просили. Среди них не только игрушки и сладости — детки просят наборы для творчества, книги и спортинвентарь.



Исполнительный директор Благотворительного фонда РМК Александра Теплякова рассказала, что компания уже много лет организует такие праздники: сотрудники РМК заранее выбирают подарки для ребят и поздравляют их с Новым годом и Рождеством. Напомним, что Фонд был создан по инициативе четы Алтушкиных 12 лет назад.



— Каждое такое мероприятие проходит очень тепло, по-семейному, что создает добрую, сказочную атмосферу в эти праздничные дни, — рассказала Александра Теплякова.



Также 8 января РМК пригласила на представление 250 ребятишек из малообеспеченных семей города Карабаш.