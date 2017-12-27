Ветераны Южного Урала бесплатно поедут в санаторий

21:08 | 29.12.2017

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко восемь лет назад инициировал отправку пенсионеров Увельского района, где раньше был главой, в местный санаторий «Восход». С 2018 года туда отправятся отдыхать из еще 8 территорий региона.



Первые 35 пенсионеров из Копейска поедут на 10 дней в санаторий уже в январе. Им будет предоставлено четырехразовое питание, прогулки на свежем воздухе в сосновом бору, гимнастика и физиопроцедуры. Путевки абсолютно бесплатны и оплачиваются за счет местного бюджета.



— Приоритет для властей любого уровня — забота о людях старшего поколения, создание условий для их оздоровления, проведения досуга, — отметил Анатолий Литовченко. — С 2018 года туда отправятся ветераны Советского и Ленинского районов Челябинска, а также Южноуральска, Копейска, поселка Октябрьский. Кроме того, путевки предоставят пенсионерам Коркинского, Еткульского и Еманжелинского районов.