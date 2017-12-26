Анатолий Литовченко вручил новогодние подарки воспитанникам приюта

14:54 | 27.12.2017

Команда Анатолия Литовченко во главе с депутатом больше года назад взяла под свою опеку социально-реабилитационный центр Копейска. На днях парламентарий вновь посетил приют и поздравил воспитанников с наступающими праздниками. Каждый ребенок получил игрушку и сладости.



— Новый год, день рождения — у ребенка без родителей эти дни редко отличаются от обычных, — сказал Анатолий Литовченко. — У многих из этих шестнадцати детей таких праздников вообще не было.



История каждого ребенка полна негатива. Ребят забывали дома без еды, били. Родители пили, некоторых детей просто подбросили в больницу. У них нет родни, чтобы исполнять самые заветные желания. Зато теперь есть друзья.



— Это счастье, что есть добрые, внимательные люди, — отметила завотделением социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Нина Бакирова. — К команде парламентария всегда можно обратиться за помощью. И я заметила, что за это время к ним очень привязались дети.



Автор фото: Наталия Иванова