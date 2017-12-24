Анатолий Литовченко: «Я буду добиваться улучшения жилищных условия для многодетной семьи из Копейска»

18:16 | 25.12.2017

Для многодетной семьи Деевых отремонтировали отопление и решили вопрос с теплой водой. Мать семерых детей, которая снимает квартиру в поселке Бажово, в отчаянии обратилась к депутату Госдумы Анатолию Литовченко с просьбой помочь. В однокомнатной квартире очень холодно и нет горячей воды.



Депутат отметил, что эта ситуация требует срочного вмешательства. Семеро детей вместе с мамой ютятся в одной комнате. При этом один из детей инвалид. Кроме того, семья пережила большое горе – недавно один из детей погиб от ожогов. Парламентарий сразу же обратился в администрацию Копейска, чтобы узнать, что можно сделать, и держал всю ситуацию на контроле.



В квартире сделали теплее и подвели теплую воду. Сейчас вопрос стоит на улучшении жилищных условий.



- Понятно, что в очереди на квартиры стоят сотни человек в Копейске, поэтому давать какие-то гарантии сложно, - сказал Анатолий Литовченко. – Но буду добиваться решения вопроса с помощью первых лиц города и области.



Депутат лично проверил условия жизни многодетной семьи, привез подарки и поздравил всех с Наступающими праздниками.