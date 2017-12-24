РМК объявила приоритетное направление на следующий год – он станет Годом безопасного производства

18:15 | 25.12.2017

Русская медная компания в следующем году направит усилия на улучшение защиты специалистов. Благодаря подписанному соглашению с «3М Россия» на всех предприятиях будут реализованы программы профилактики профзаболеваний и производственного травматизма.



Итоги 2017 года и планы на следующий объявили на корпоративной конференции по охране труда. Здесь эксперты «3М Россия», который является разработчиком решений в области охраны труда и промбезопасности, подвели итоги прошедшего аудита.



- Аудит показал хорошие результаты: предприятия группы РМК обеспечены всеми необходимыми качественными средствами индивидуальной защиты, - рассказал региональный представитель ЗАО «3М Россия» по работе с клиентами Дмитрий Журавлев. – Однако важно, чтобы и сами работники понимали важность использования СИЗ на работе.



В свою очередь вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар рассказала, что на предприятиях работает системный подход для обеспечения безопасности окружающей среды, людей, а также машин и механизмов. Поэтому в 2018 году специалисты бросят все силы на охрану труда и промбезопасности.



- Мы намерены повысить сознательность сотрудников в части безопасного поведения на рабочих местах и способствовать общему росту производственной культуры, - уточнила она.