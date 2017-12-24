Спортивный комплекс в Карабаше поразил глав муниципалитетов

17:20 | 25.12.2017

Производственные и социальные объекты Карабаша оказались в центре внимания ассоциации «Горный Урал». Более двух десятков городских глав и руководителей муниципалитетов посетили город в рамках рабочего визита.



В первую очередь члены делегации посетили социальные объекты Карабаша. Стоит отметить, только в этом году на их усовершенствование было направлено 313 млн рублей со стороны группы «Русская медная компания», в которую входит основное предприятие Карабаша ЗАО «Карабашмедь». С начала 2017 года удалось отремонтировать санаторий-профилакторий «Синегорье» и ряд других объектов. Но особое внимание привлек спортивный комплекс «Металлург», строительство которого было завершено сравнительно недавно. Как заметил председатель Собрания депутатов Ашинского муниципального района Вячеслав Мартынов, такими современными спорткомплексами с новыми тренажерными залами может похвастаться не всякая территория.



И конечно, гости Карабаша не могли отказаться от посещения его главного предприятия — ЗАО «Карабашмедь». Главы муниципалитетов посетили цеха и воспользовались шансом узнать о том, какую модернизацию пережила за последние годы металлургическая отрасль, а также как изменилась работа кислородных станций, как действует система газоочистки. Темой для отдельного разговора стали мероприятия в сфере охраны природы. «Карабашмедь» — одно из старейших металлургических предприятий России, и за ним уже к нулевым годам успела закрепиться слава «грязного» производства. Однако в 2004 году завод вошел в состав «Русской медной компании», и на протяжении следующих лет на его усовершенствование и техническое переоснащение было потрачено более 18 млрд рублей. Сейчас его выбросы стали в 20 раз слабее, чем в 2000 году.



— Я коренная жительница Карабаша, поэтому без труда могу сравнить экологическую ситуацию в разные годы — по чистоте снега. Раньше он напоминал слоеный пирог из черных и серых пластов, — рассказала заместитель главы Карабашского городского округа по экономике и финансам Ирина Тарасова. — Сейчас вы можете видеть, что и на заводе, и рядом с ним снег однородный, белый.



В течение этого и следующего года на улучшение экологической обстановки в Карабашском округе будет направлено со стороны РМК еще более 2,3 млн рублей. На эти деньги будут установлены три новых конвертера с газоплотными напыльниками, а система газоочистки пройдет модернизацию. Уже установлена и готовится к работе механизированная линия розлива черновой меди. Это позволит снизить нагрузку на экологию. Неплохой старт здоровой жизни: улучшение экологической ситуации и появление социальных объектов для оздоровления и спортивных занятий.