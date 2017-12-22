КМЭЗ побил собственный рекорд по выпуску селена

17:44 | 18.12.2017

Кыштымский медеэлектролитный завод (который входит в Группу «Русская медная компания») побил собственный рекорд по выпуску селена, который был установлен еще в 2014 году. Благодаря улучшению работы печей и переходу на минеральное сырье «Карабашмеди» выпуск достигнет 57 тонн. Рекорд 2014 года — 48,3 тысячи тонн.



КМЭЗ полностью перешел на сырье от другого завода Группы РМК — «Карабашмеди». Чернового сырья стало больше, и инженеры улучшили производительность печей. Это привело к росту производительности селена с 4,8 до 5,7 тонны в месяц.



Селен широко используется для производства стекла и электроники. Именно кыштымский селен входит в состав звезд башен Кремля в Москве, что дает им насыщенный красный цвет. Это произошло в 1937 году.