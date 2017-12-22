На заводе «Карабашмедь» установили новые аспирационные системы и сгуститель

17:10 | 18.12.2017

На заводе «Карабашмедь» установили новый сгуститель повышенного диаметра, а также аспирационные системы. Модернизация позволит улучшить экологичность производства, а также эффективность и стабильность работы оборудования.



Новый сгуститель хвостов флотации теперь имеет диаметр 24 метра, что позволит стабильнее подавать материал в отделение обезвоживания. А пять новых аспирационных систем позволят лучше улавливать пыль в дробильном отделении.



В следующие 6 месяцев на заводе планируют поставить новые пластинчатые питатели для конвейера.