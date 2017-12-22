РМК стал «Лидером корпоративной благотворительности»

16:49 | 15.12.2017

РМК за наибольший прогресс в области развития программ корпоративной социальной ответственности по итогам этого года получила спецприз. Итоги конкурса, организованного Ассоциацией «Форум Доноров», компанией PwC и газетой «Ведомости», были подведены в Москве вчера, 13 декабря.



Председатель Совета Форума Доноров Дмитрий Поликанов заявил, что этот конкурс задает правильные векторы развития и уверен, что все участники состязания являются ведущими бизнесменами в верном выстраивании благотворительных программ.



Гендиректор газеты «Ведомости» Глеб Прозоров уточнил, что за десять лет участники конкурса стали гораздо осмысленнее и эффективнее подходить к развитию в этом направлении.



Вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова рассказала, что компания всегда направляла свои ресурсы на социальную политику и благотворительность.



- Мы не только год от года увеличиваем объемы финансирования проектов в этой сфере, но и работаем над повышением их эффективности, - уточнила Анна Шабарова. - Итоги конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности» подтверждают, что мы на верном пути.



Напомним, что в этом году Русская медная компания реализовала ряд крупных инвестпроектов, в приоритете стали спорт и популяризация здорового образа жизни, благоустройство и комфортная среда, культура и искусство.



Стоит отметить соревнование «Самый сильный школьник», которое было признано лучшим в стране. Заканчивается капремонт в детсаде в Коркино. Также компания отремонтировала санаторий- профилакторий «Синегорье» и построила новый спорткомплекс «Металлург» в городе Карабаш Южного Урала. На эти цели направлено 280 миллионов рублей.



Кроме того, РМК регулярно принимает участие в различных программах благотворительности. В рамках всероссийской акции «Щедрый вторник» компания пожертвовала свыше 5,3 миллионов рублей, часто оказывается и адресная помощь больным раком, детским домам, незащищенным слоям населения. Отметим, что с текущего года Благотворительный фонд РМК вошел в российскую ассоциацию грантодающих организаций «Форум доноров».