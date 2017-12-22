РМК представил ООН программы экологической ответственности

15:48 | 15.12.2017

На выставку «ЭКОТЕХ 2017», которая прошла в Москве, прибыл глава Минэкологии России Сергей Донской и замгенерального секретаря ООН, исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Эрик Солхейм.



Сергей Донской порекомендовал представителю ООН компанию РМК, как пример большого российского горно-металлургического холдинга, уделяющего серьезное внимание вопросам экобезопасности производств и охране природы.



Вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар уточнила планы компании по ликвидации экологического ущерба в регионе. Она рассказала, что уже в конце этого года РМК намерена приступить к рекультивации отвалов «Карабашмеди», которые копились на окраине города Карабаш долгие 56 лет. Кроме того, она подробно остановилась на тех работах по модернизации и повышении безопасности этого производства, которые уже выполнены.



- С 2004 года на модернизацию предприятия «Карабашмедь» было выделено свыше 18 миллиардов рублей, - подчеркнула Наталия Гончар. - Порядка 2 миллиардов рублей будет инвестировано в следующем году. Глобальная задача модернизации завода – не только повышение производительности предприятия, но и улучшение условий труда и минимизация нагрузки на окружающую среду.



Представитель РМК уточнила, что благодаря проведенным работам объемы выбросов сократились в и более 20 раз.



В свою очередь Эрик Солхейм подчеркнул, что в работе над экологией всегда участвуют три силы: общественность, власть и бизнес.



- Они должны совместными усилиями решать вопросы охраны окружающей среды, - сказал представитель ООН. - Безусловно, мы все заинтересованы в том, чтобы ответственные стейкхолдеры взаимодействовали в этом направлении.