РМК представила на суд общественности проект водовода для Томинского ГОКа

17:50 | 28.03.2019

На территории Сосновского района прошли общественные обсуждения, связанные с проектом водовода для нужд Томинского горно-обогатительного комбината. Руководство Русской медной компании представило всем желающим возможность ознакомиться с запланированными работами, и связанным с этим межеванием земель.



Обсуждения прошли сразу в двух местах – в администрации Томинского сельского поселения и в Полетаевском Доме культуры. Всего эти мероприятия посетило около сотни местных жителей и владельцев садовых участков, расположенных рядом с этими населенными пунктами. Они задали волнующие их вопросы, и представители РМК дали на них исчерпывающие ответы. Размещение линейного объекта водовода для производственных и хозяйственно-питьевых нужд комбината запланировано таким образом, чтобы не ущемлять ничьих интересов. Со стороны РМК во встречах приняли участие специалисты, занимавшиеся разработкой проекта, а также вице-президент компании по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.



Строительство Томинского ГОКа входит в план «Стратегия развития цветной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года». Томинское месторождение медных руд входит в число крупнейших в мире. Запуск производства позволит области справиться с одной из самых актуальных проблем – ликвидацией Коркинского угольного месторождения. Хвосты обогатительной фабрики будут перерабатываться в закладочный материал, и отправляться на засыпку разреза.