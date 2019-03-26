Челябинск: новости дня
17:49 | 28.03.2019
Анатолий Литовченко обсудил актуальные вопросы с южноуральским омбудсменом
По утверждению Маргариты Павловой, количество обращений к ней за 2018 год приблизилось к шести тысячам – это почти вдвое больше, чем годом ранее. Очень часто граждане обращаются по вопросам, связанным с жилищными правами, и по поводу прав людей, находящихся в местах принудительного содержания. Крайне актуальна тема медицины. Южноуральцы жалуются на работу низового звена – поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты. Много нареканий и на работу скорой помощи, особенно на оперативность прибытия на место вызова медицинских бригад. Анатолий Литовченко высказался за реформирование федеральной программы «Земский доктор» - это позволит ликвидировать дефицит кадров, и улучшит положение в медицинских учреждениях.
Также были подняты вопросы о соблюдении прав граждан при выполнении закона о пострадавших в результате аварии на ПО «Маяк». Разговор коснулся и материнского капитала – парламентарий пообещал выступить в Госдуме с идеей об изменении ряда положений. В данный момент жильё, приобретенное на данные средства, невозможно продать. Такое ограничение делает невозможным дальнейшее улучшение жилищных условий. Эта проблема, по словам омбудсмена, встаёт перед тысячами семей.
Анатолий Литовченко выразил удовлетворение итогами этой встречи. «Мы проговорили много вопросов для совместной работы и выработали стратегию решения конкретных проблем», - заявил он.
© «Вечерние Ведомости»
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