На Кыштымском заводе выпустили миллионную тонну медной катанки

16:37 | 25.03.2019

Очередную веху в своей работе поставили работники Кыштымского медеэлектролитного завода. Они выпустили миллионную тонну своей продукции – медной катанки. Её выпуск по современной технологии продолжается уже 12 лет.



В 2007 году на предприятии был запущен новый цех по производству этого вида продукции, с использованием технологии непрерывного литья и проката. Благодаря этому удалось скачкообразно повысить объёмы производства – они выросли в 10 раз. Ранее применялось вертикальное литьё по финской бескислородной технологии. В 2018 году совершён очередной рывок темпа производства – цех по производству катанки был модернизирован. За счёт этого выпуск продукции вырос ещё на 40%.



«Если раньше мы в среднем ежемесячно выпускали до восьми с половиной тысяч тонн катанки, то теперь держим планку на уровне десяти-одиннадцати тысяч тонн в месяц. Модернизация положительно сказалась не только на объёмах производства, но и на качестве продукции. Об этом свидетельствуют результаты лабораторных испытаний катанки», - заявил Сергей Фрайс, начальник цеха, выпускающего этот вид продукции.