Алексей Текслер обсудил закон о квотах на выбросы с главой парламентского комитета по экологии

15:03 | 25.03.2019

Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер провёл встречу с депутатом Государственной Думы Владимиром Бурматовым. Парламентарий занимает пост председателя Думского комитета по экологии и охране окружающей среды, поэтому разговор зашёл на экологические темы.



Высокие стороны обсудили ряд вопросов, касающихся экологической ситуации в регионе. В число тем для обсуждения был включён законопроект о квотировании промышленных выбросов. Глава области положительно высказался о внедрении этой инициативы: «Жители ключевых промышленных городов области, прежде всего Челябинска и Магнитогорска, должны почувствовать, что атмосферный воздух стал чище». Также зашёл разговор об участии региона в федеральном проекте «Чистая страна» и мерах по рекультивации свалок. Текслер поделился своими впечатлениями о поездке на свалку в Коркинском районе. Он отметил, что по этому направлению предстоит много работы. Зашёл разговор и о проведении в Челябинске в этом году экологического форума.



Владимир Бурматов так оценил состоявшуюся встречу: «Разговор с главой региона был очень профессиональным и содержательным. Он эти вопросы понимает хорошо, потому что прежняя сфера его деятельности была связана с работой крупных предприятий в этой сфере, он хорошо понимает, что нужно делать».