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Челябинск: новости дня


 

14:55 | 6.03.2019

Южноуральский храм авторства знаменитого архитектора отреставрируют

В Челябинской области расположен православный храм, построенный по проекту знаменитого архитектора Константина Тона. Находится он в посёлке Мордвиново Увельдинского района, и является одним из немногих сельских каменных храмов Южного Урала 19-го века. В данный момент он пребывает в плачевном состоянии, но уже нашёлся инвестор, готовый вложить немалую сумму в его восстановление.

Обо всём этом рассказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий во время встречи с депутатом Госдумы от Челябинской области Анатолием Литовченко. Почти треть жителей посёлка поддержали восстановление церкви. Несколько лет назад храм даже пытались немного привести в порядок – в нём было проведено богослужение,теперь же его постараются восстановить полностью. Автор проекта храма святого Архистратига Михаила –архитектор Константин Тон, ректор Императорской академии художеств. Именно по его чертежам был построен храм Христа Спасителя в Москве, ставший одним из самых известных православных храмов России.

Помимо этого собеседники обсудили ряд вопросов по строительству и восстановлению других церквей в Челябинской области. Одной из тем обсуждения стал Христорождественский собор, возводимый в областном центре.

© «Вечерние Ведомости»

 


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