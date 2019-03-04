Челябинск: новости дня
14:55 | 6.03.2019
Южноуральский храм авторства знаменитого архитектора отреставрируют
Обо всём этом рассказал митрополит Челябинский и Миасский Григорий во время встречи с депутатом Госдумы от Челябинской области Анатолием Литовченко. Почти треть жителей посёлка поддержали восстановление церкви. Несколько лет назад храм даже пытались немного привести в порядок – в нём было проведено богослужение,теперь же его постараются восстановить полностью. Автор проекта храма святого Архистратига Михаила –архитектор Константин Тон, ректор Императорской академии художеств. Именно по его чертежам был построен храм Христа Спасителя в Москве, ставший одним из самых известных православных храмов России.
Помимо этого собеседники обсудили ряд вопросов по строительству и восстановлению других церквей в Челябинской области. Одной из тем обсуждения стал Христорождественский собор, возводимый в областном центре.
© «Вечерние Ведомости»
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