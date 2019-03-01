Южноуральской героине «Прямого эфира» помогут с оформлением опекунства

17:13 | 5.03.2019

Челябинцы взялись за помощь девушке, которая попала на передачу «Прямой эфир» и рассказала о своих проблемах. Девятнадцатилетняя Кристина Нестерук в одиночку воспитывает сразу четверых детей, одного собственного и троих братьев. При этом она не имеет официальных документов на опеку над своими родственниками.



Семья проживает в поселке Павловское Брединского района. Глава семейства умер, а мать ушла из семьи из-за проблем с алкоголем. Вся ноша по содержанию и воспитанию детей упала на Кристину. Причём средний её брат, тринадцати лет, является инвалидом. Сразу после выхода программы в эфир к ситуации подключился депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов. Он взялся помочь этой семье. Его помощники приехали в посёлок, доставили новую газовую плиту, материальную помощь и запас продуктов. Сам парламентарий обратился к главе Брединского района Сергею Воробьёву с просьбой об оформлении необходимых документов об опекунстве для девушки.



Владимир Бурматов заявил, что будет держать на контроле ситуацию: «Сейчас решили несколько первостепенных для неё вопросов: с бытовыми проблемами, с нехваткой денежных средств, будем и дальше поддерживать девушку».