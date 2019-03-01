В Челябинской области пробурят новую скважину взамен пересохшей

16:48 | 4.03.2019

В Увельском районе Челябинской области произошла коммунальная драма – пересохли колодцы в посёлках Песчаное и Упрун. Изыскания показали, что это стало следствием природной аномалии, осушившей артезианскую скважину.



Гидрологи объяснили произошедшее тем, что на территории района такие скважины не являются долговечными. Максимальный срок их эксплуатации пять лет. Необходимо бурить новый источник. Районная администрация развела руками – финансовых средств на такие работы просто нет. После обращения местных жителей в ситуацию с водой пришлось вмешаться депутату Государственной Думы Анатолию Литовченко. Он обратился к властям района с требованием о бурении новой скважины. В течение весны должна быть составлена необходимая техническая документация, произведены изыскательские работы, а работы по бурению будут произведены уже летом.



Парламентарий утверждает, что держит ситуацию на личном контроле. В посёлки будет организована доставка воды в цистернах, график подвоза сделают максимально удобным для жителей.