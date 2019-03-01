В Челябинске прошла первая Уральская конференция по репродуктивной медицине

15:21 | 4.03.2019

Челябинская клиника «Источник» выступила в качестве организатора научно-практической конференции по теме «Репродуктивная медицина: краеугольные вопросы». Мероприятие прошло 1 и 2 марта, на нём присутствовали врачи из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Челябинска. Это стало первой региональной конференцией, посвящённой данному вопросу. Региональное министерство здравоохранения всецело поддержало это мероприятие.



По данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас в России до семнадцати процентов супружеских пар столкнулись с проблемой бесплодия. Тем самым страна вплотную подошла к черте демографического кризиса. В связи с этим медицинеставится задача об усилении репродуктологии. Врачам необходимо обмениваться опытом, быть в курсе самых новейших технологий в этой сфере. Именно поэтому участники конференции постоянно подчёркивали огромную важность совместного обсуждения проблем. Гинекологи, акушеры, эмбриологи, репродуктологи – все они должны объединять свои усилия для борьбы с бесплодием.



На начало 2019 года в медицинских учреждениях Челябинской области на учёте числится три тысячи супружеских пар, страдающих бесплодием. 1700 женщин включены в лист ожидания для экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). А всего в Челябинске уже 15 тыс. детей были рождены при помощи этой процедуры.