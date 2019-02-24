Челябинских коммунальщиков накажут за затягивание сроков ликвидации аварии

12:30 | 26.02.2019

Жильцам дома 16Б по улице Доватора больше двух недель пришлось жить в невыносимых условиях из-за прорыва горячей воды в подвале. Представители различных коммунальных служб не торопились с ликвидацией аварии, заявляя, что это не в их ведении. И только вмешательство депутата Государственной Думы Владимира Бурматова разрешило ситуацию.



Отчаявшиеся жители обратились к парламентарию за помощью. Узнав о предстоящем визите Бурматова, коммунальщики за ночь ликвидировали прорыв и откачали воду из подвала. Но все последствия им скрыть не удалось – в квартирах первого этажа по прежнему сырость, пар, вздувшиеся полы, отклеившиеся обои, плесень и грибок. Народный избранник пообещал решить все эти проблемы, заставив коммунальные службы возместить весь причинённый ущерб. «Из-за бездействия управляющей компании в непригодном состоянии находятся все квартиры первого этажа. Мы сейчас направляем обращения и в прокуратуру, и в жилищную инспекцию, и в Роспотребнадзор, для того чтобы провести актирование всех нарушений», - заявил он.



Владимир Бурматов по поручению губернатора Бориса Дубровского уже не первый год занимается проблемами, возникающими в коммунальной сфере. Как правило его вмешательство позволяет быстро и эффективно разрешить спорные ситуации.