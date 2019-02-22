Студентов привлекут к восстановлению православных храмов в Челябинской области

17:21 | 25.02.2019

С инициативой о привлечении студенческих строительных отрядов к работам по восстановлению церквей Южного Урала выступил депутат Государственной Думы Владимир Бурматов. Такую мысль он высказал во время встречи с митрополитом Челябинским и Миасским Григорием.



Парламентарий пообещал оказать содействие в этой сфере. «Второй год мы поддерживаем грантами студенческие проекты, часть из которых связана с направлением популяризации православных ценностей. Мы готовы увеличивать количество грантов в этой сфере» - отметил депутат. Помимо этого во время встречи обсуждался выпуск книги известного краеведа Ивана Купцова. Книга будет рассказывать об истории челябинских православных храмов. Владимир Бурматов пообещал своё содействие в её переиздании.



Также был обсуждён уже запущенный экскурсионный проект «Православные святыни Урала». В его рамках были разработаны 11 маршрутов, рассказывающих об истории Южного Урала. Экскурсанты в рамках проекта посещают церкви Челябинской области и общаются с их настоятелями. За три года существования проекта экскурсии смогло посетить около пяти с половиной тысяч человек.