Челябинск: новости дня
17:43 | 20.02.2019
Михеевскому ГОКу исполняется пять лет
Для своего времени запуск производственных мощностей на комбинате был уникален – это стало первым предприятием на территории бывшего Советского Союза, разрабатывающим руду с малым содержанием меди. Благодаря новому оборудованию, поставленному ведущими мировыми производителями, такое извлечение меди стало экономически рентабельным. Со временем ГОК стал одним из основных поставщиков собственного сырья для предприятий Русской медной компании, в группу которых он входит. Постоянно модернизируемое оборудование позволяет теперь более высокое извлечение меди из руды, что ещё более повышает рентабельность производства. При этом комбинат стал одним из самых крупных налогоплательщиков региона. Он даёт работу около 1300 жителям района.
Александр Сизиков, генеральный директор АО «Михеевский ГОК», так отозвался о юбилее: «За эти годы мы успели многое, но главный результат – это создание коллектива сотрудников, образование и квалификация которых позволяют эффективно работать и решать поставленные задачи. Комбинат продолжит работать и будет обеспечен сырьём как минимум ещё на 35 лет".
© «Вечерние Ведомости»
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