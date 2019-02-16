Русская медная компания рассказала о своих экологических проектах

16:19 | 18.02.2019

На площадке Российского инвестиционного форума, проходившего в Сочи, представители Русской медной компании презентовали сразу ряд проектов по улучшению экологической обстановки на Урале. Среди них были как уже реализованные, так и те, которым только ещё предстоит быть выполненными.



В активе исполненных проектов – модернизация оборудования на предприятии «Карабашмедь». Это позволило минимизировать влияние производства на окружающую среду. С 2000 года по сегодняшний момент количество выбросов на предприятии сократилось в 20 раз. Помимо этого идёт полным ходом ликвидация накопленного ранее ущерба. Уже летом 2019 года закончится рекультивация бесхозного хвостохранилища. После этого поверх рекультивированной площадки проведут озеленение. Часть проектов стартует в будущем. К ним относятся ликвидация Коркинского угольного разреза в Челябинской области, и нейтрализация шахтных вод на Гумешевском месторождении (Свердловская область). Ликвидации разреза в Коркино поможет существенно улучшить экологическую обстановку в регионе.



«Мы внедряем наилучшие доступные технологии с опережением, чтобы они превосходили имеющиеся экологические стандарты. Благодаря этому мы можем перенести фокус внимания с экологической безопасности на решение накопившихся проблем –внести свою лепту в экологическую реабилитацию территорий», - заявила вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.