Анатолий Литовченко поздравил челябинских воинов-интернационалистов

14:04 | 15.02.2019

Сегодня по всей стране проходят мероприятия, посвящённые тридцатой годовщине вывода Ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Анатолий Литовченко, депутат Госдумы от Челябинской области, поздравил всех, кто выполнял свой долг в составе этого контингента, с памятной датой.



Парламентарий заявил, что лучшие черты, проявленные участниками боевых действий, впоследствии, в гражданской жизни, только укрепились. Это мужество и стойкость, взаимовыручка и дружба, помощь друг другу. «Вы подаёте пример истинного патриотизма, любви к Отечеству. Страна и сегодня нуждается в таких людях, которые умеют преодолевать трудности, решать самые сложные задачи» - почеркнул он.



Мероприятия, связанные с афганской темой, пройдут также и в Челябинской области. Более двух тысяч южноуральцев за время службы на территории этой страны были награждены орденами и медалями, 180 из них погибли во время выполнения интернационального долга в Афганистане.