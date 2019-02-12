РМК подписало соглашение о развитии энергосетей в территориях присутствия

16:30 | 14.02.2019

Между Русской медной компанией и федеральной сетевой компанией «Единые энергосистемы» было подписано соглашение о сотрудничестве. По этому документу обе организации предпримут усилия по развитию электроснабжения. В тех местах, где РМК уже активно ведёт свою деятельность, системы снабжения будут развиваться, а на новых месторождениях предстоит строительство линий с нуля.



Одна из основных целей соглашения – развитие энергетики Хабаровского края. Именно там РМК будет осваивать золото-медно-порфировое месторождение. На нём компания планирует строительство горнорудного предприятия, с ежегодной переработкой 35 млн тонн руды. Для его работы необходима бесперебойная подача электричества. Энергетикам предстоит огромная работа по строительству необходимой инфраструктуры. Оцениваемые запасы месторождения – 278 тонн золота и 5,1 млн. тонн меди.



Президент Русской медной компании Всеволод Левин так отозвался о соглашении: «Малмыжское месторождение относится к разряду мировых. Поэтому мы рады обрести в лице ФСК партнёра в новом амбициозном проекте». Подписание соглашения состоялось во время Российского инвестиционного форума, проходящего 14-15 февраля в Сочи.